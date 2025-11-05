Πρόγνωση Μαρουσάκη: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα «»χτυπήσει»

Σήμερα (05/11), σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Ελλάδα πλήττεται από κακοκαιρία, με συννεφιά και βροχές, πιο έντονες στα ανατολικά, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Σταδιακά, προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ στο Αιγαίο θα κυριαρχήσει ο βοριάς, με εντάσεις κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στην Κρήτη και τις θαλάσσιες περιοχές οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και τους 26 βαθμούς. Οι βροχές συνοδεύονται από ηλεκτρικούς κεραυνούς, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή.

Στην Αττική η μέρα θα είναι άστατη, με βροχές κατά διαστήματα που θα εξασθενήσουν καθώς προχωρά η μέρα λόγω του βοριά, περιορίζοντας τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα αρχίσουν να υποχωρούν, ωστόσο η αίσθηση του κρύου θα παραμείνει, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, αν και η αστάθεια που αφήνει πίσω της η σημερινή κακοκαιρία ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη κάποιες βροχές κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται πλέον στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή επέκταση προς τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονώνεται στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας.

Από την Παρασκευή και κατά το Σαββατοκύριακο, νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη δυτική Ελλάδα, επεκτεινόμενο σταδιακά σε κεντρικά και βόρεια τμήματα, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες, ακόμα και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με φθινοπωρινό σκηνικό να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα.