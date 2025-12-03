Προμαχώνας: Το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) η απόφαση για το κλείσιμο του τελωνείου

Αν και αρχικά είχε αποφασιστεί να προχωρήσουν απόψε στον αποκλεισμό του τελωνείου στον Προμαχώνα, τελικά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους εκεί, θα αποφασίσουν το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:00 για το ποτέ όπως και για τη διάρκεια των κινήσεών τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφασή τους αυτή οφείλεται στο ότι βρίσκονται πολλά φορτηγά στον μεθοριακό σταθμό που είχαν σχηματίσει μια ουρά λόγω της κινητοποίησης.

Αυτό που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι να προχωράνε στο κλείσιμο του τελωνείου για κάποιες ώρες για τα φορτηγά που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα ενώ υπάρχουν και κάποιοι που θα υποστηρίξουν αύριο το κλείσιμο να γίνεται για όλους.

Στο τελωνείο βρίσκονται πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί της Βουλγαρίας που καλύπτουν την κινητοποίηση των αγροτών.