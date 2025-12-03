Προς Χριστούγεννα «μαχητικά» οι αγρότες: Στολισμοί στα μπλόκα, «κοπάδια» τρακτέρ και αποκλεισμοί

Όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες χωρίς σαφή απάντηση στα αιτήματά τους από τη Νέα Δημοκρατία, τόσο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, «παραλύοντας» το οδικό δίκτυο της χώρας και όχι μόνο.

Τις τελευταίες ώρες, πέρα από μπλόκα σε δρόμους, έχουν προχωρήσει και σε κλεισίματα τελωνείων και διοδίων, συγκεκριμένα στα Μάλγαρα, στους Εύζωνες, ενώ αναμένεται και απόφαση για τον Προμαχώνα.

Παρά τις δυσκολίες, ο κόσμος της υπαίθρου βρίσκει μικρά διαλείμματα αισιοδοξίας, παράλληλα σημαίνοντας στους κυβερνώντες ότι δεν σκοπεύει να υποχωρήσει.

Οι αγρότες το πάνε για...Χριστούγεννα

Πάνω από 1.000 τρακτέρ παρέταξαν οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά της τρέχουσας κινητοποίησης των αγροτών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, στο σημείο έχουν στήσει σκηνές, ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο, θέλοντας να δείξουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν την κινητοποίησή τους μέχρι τα Χριστούγεννα.

Τα αγροτικά μπλόκα πυκνώνουν σε βασικούς οδικούς κόμβους την ώρα που οι κινητοποιήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πρωτεργάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, που έχουν κόψει στα δύο την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και τα υπάρχοντα ενισχύονται με νέες δυνάμεις. Πάνω από 1400 τρακτέρ βρίσκονται στη Νίκαια.

Οι αγρότες της Ημαθίας αποφάσισαν να κλείσουν τον κόμβο Νησελίου στην Εγνατία Οδό στην έξοδο προς Βέροια. Κλειστή παραμένει στα διόδια Μαλγάρων η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς Αθήνα.

Αγρότες: Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα. Οι αγρότες υποδέχθηκαν σήμερα πάνω από 130 τρακτέρ.

Σε αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της δυτικής Αχαΐας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν παρατάξει κατά μήκος του δρόμου τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Αν και αρχικά είχε αποφασιστεί να προχωρήσουν απόψε στον αποκλεισμό του τελωνείου στον Προμαχώνα, τελικά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους εκεί, θα αποφασίσουν το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:00 για το πότε όπως και για τη διάρκεια των κινήσεών τους.