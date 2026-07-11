Οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει, ακόμα, να δώσουν οριστικές υποθέσεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το Αίγιο, με τον θάνατο της μητέρας και του γιου της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Mega, φαίνεται πως πλέον εξετάζεται και το σενάριο η 54χρονη να σκότωσε τον 26χρονο γιο της, πριν αυτοκτονήσει.

Την ίδια ώρα, παραμένει στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη, ωστόσο, παραμένει άγνωστο το πως ο προφυλακισθείς δεν άκουσε τίποτα το μοιραίο βράδυ, παρότι το σπίτι είναι περίπου 55 τ.μ.

«Ακόμα και αν μπήκε κάποιος άλλος, μπήκε τόσο αθόρυβα, τόσο επαγγελματίας ήταν;» διερωτήθηκε.

Εξήγησε πως η υπόθεση είναι ιδιαίτερα προσωπική για τον ίδιο, καθώς είναι στενός φίλος με τον παππού του 26χρονου, αλλά τόνισε πως «δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Αυτά τα έχουν οι Αρχές. Και όταν δεν έχουμε την απόλυτη γνώση, δεν μπορούμε να έχουμε και την απόλυτη άποψη».

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η αρχική ιατροδιαστική εκτίμηση και οι αναλύσεις, καθώς σημαντικά είναι τα λεγόμενα «αμυντικά τραύματα», τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, ενδέχεται να μην προέρχονται από προσπάθεια άμυνας απέναντι σε επίθεση, αλλά να αποτελούν δοκιμαστικές κινήσεις αυτοτραυματισμού.