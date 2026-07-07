Ανατροπή με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για πράξη δολοφονίας και αυτοχειρίας

Μεγάλη ανατροπή ενδέχεται να προκύψει με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς τα νέα σενάρια κάνουν λόγο για υπόθεση δολοφονίας και μετά αυτοχειρίας, τη στιγμή που ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας και βασικός κατηγορούμενος, έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αρχές έστρεψαν τα βλέμματά τους, στον Ιταλό σύντροφο καθώς η γυναίκα έφερε τραύματα από μαχαίρι, αμυντικά τραύματα στην πλάτη αλλά και από καταθέσεις αστυνομικών προέκυπτε ότι ο 65χρονος μύριζε οινόπνευμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Mega, ο φάκελος της υπόθεσης μέχρι στιγμής ερευνόνταν από περιφερειακές υπηρεσίες, και τώρα μεταβιβάστηκε από τις κεντρικές υπηρεσίες του ελληνικού FBI, οι οποίες έδωσαν μια νέα διάσταση στην υπόθεση. Φαίνεται, να μην μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα παρέμβασης τρίτου ανθρώπου αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι πρέπει να επανεξεταστεί το σενάριο να είναι δολοφονία και αυτοχειρία. Κατ΄ επέκταση αυτό σημαίνει ότι ο Ιταλός ενδέχεται να μην είναι ο δολοφόνος.

Το βασικό που προκύπτει από τις φωτογραφίες της νεκροψίας είναι πως δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό το χτύπημα στην πλάτη, για το οποίο γινόταν λόγος και θα έδειχνε στοιχεία πάλης μεταξύ του θύματος και ενός τρίτου προσώπου. Αναφορικά με τα αμυντικά τραύματα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι χτυπήματα στον καρπό που έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας, όταν κάποιος αυτοτραυματίζεται δοκιμαστικά, πρωτού αυτομαχαιρωθεί.

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Παράλληλα, ερωτηματικά έχουν προκύψει σε σχέση με την ψυχική υγεία της 54χρονης ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάλυση DNA από δύο κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην κατοικία όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη γυναίκα και ο γιος της. Το πρώτο δείγμα προέρχεται από καστανέρυθρη κηλίδα στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού, στο δωμάτιο που χρησιμοποιούσε ο 65χρονος Ιταλός. Οι πρώτες ενδείξεις φέρεται να δείχνουν ότι το αίμα ανήκει στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα συλλέχθηκε από το δάπεδο του χολ, έξω από το μπάνιο και μπροστά από το υπνοδωμάτιο όπου εντοπίστηκαν τα δύο θύματα. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν τα ευρήματα μπορούν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το έγκλημα, να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και να οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου των δύο θυμάτων.