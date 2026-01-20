Αστυνομική κινητοποίηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από το Πολυτεχνείο, όπου η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε σχεδόν είκοσι προσαγωγές. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Ίδρυμα ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, με ισχυρή αστυνομική παρουσία σε όλους τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο ή ένταση.

Οι προσαγωγές φαίνεται να σχετίζονται με μικροφωνική διαμαρτυρία που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει ομάδα φοιτητών στον εξωτερικό χώρο.

Οι προσαχθέντες και οι προσαχθείσες μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ για περαιτέρω έλεγχο στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις ή άλλες εντάσεις.