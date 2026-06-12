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Προσάραξη θαλαμηγού στα Πρασονήσια - Υπήρξε εισροή υδάτων

Το σκάφος, με σημαία Τουρκίας, μετέφερε πέντε άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό.

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Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση μεταναστών
Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση μεταναστών | Intime
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Θαλαμηγός με πέντε επιβαίνοντες προσάραξε στην θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια, μεταξύ Οινουσσών και Χίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.

Το σκάφος, με σημαία Τουρκίας, μετέφερε πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού για την παροχή συνδρομής και την εκτίμηση της κατάστασης.

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