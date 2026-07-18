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Προσφυγικά: Παραμένει στη ΜΕΘ ο Αριστοτέλης Χαντζής με πολλαπλές επιπλοκές

Ο Αριστοτέλης Χαντζής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με «πολλαπλές επιπλοκές».

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Προσφυγικά - Νοσοκομείο
Συγκέντρωση για τον Αριστοτέλη Χαντζή έξω από τα Επείγοντα | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται στην 27η ημέρα συνολικής νοσηλείας, 25 εκ των οποίων στην Εντατική, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Κοινότητα των Προσφυγικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση:

«Συνεχίζει τραχειοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης, παρατεταμένης ασιτίας και πολυήμερης νοσηλείας ενώ συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες εντατικής υποστήριξης και νοσοκομείακης φροντίδας».

Ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε απεργία πείνας επί 140 μέρες, με αίτημα τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών και την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής.

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