Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία έκδοσής του - Πότε λήγει η προθεσμία

Πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα με συναλλαγές στο Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι η έκδοση Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας, στην οποία μάλιστα θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο ενιαίο εργαλείο ταυτοποίησης, αντικαθιστώντας τους επιμέρους αριθμούς ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας.

Για την ενεργοποίησή του, απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση των στοιχείων. Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ ή σε Προξενική Αρχή.

Η διαδικασία έκδοσης μπορεί να αποπερατωθεί ψηφιακά με απλό τρόπο. Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέγει την ενότητα «Έκδοση Π.Α.».

