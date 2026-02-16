Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Βιολάντα στους Ταξιάρχες για ελλείψεις ασφαλείας - Η αυτοψία στα Τρίκαλα

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας της εταιρίας «Βιολάντα», στους Ταξιάρχες, αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω σοβαρών ελλείψεων που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011, καθώς διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια, εξαιτίας της μη ύπαρξης σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών και της έλλειψης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης της σχετικής μελέτης.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης καλείται να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις για την παραλαβή της απόφασης και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής από όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, προς τον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Τι «έδειξε» η αυτοψία

Σοβαρές κακοτεχνίες εντοπίστηκαν στις δεξαμενές και τις σωληνώσεις του εργοστασίου της Βιολάντα, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν πραγματογνώμονες μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου – χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων – με το ισόγειο του κτηρίου 2, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο συγκεκριμένο δίκτυο διαπιστώθηκαν σημεία διάτρησης. Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπώνονταν υπόγειες δεξαμενές, ενώ στον χώρο υπήρχαν και υπέργειες.

Το υπόγειο, ωστόσο, δεν είχε συμπεριληφθεί στο τοπογραφικό. Ο τοπογράφος μηχανικός φέρεται να δήλωσε ότι το είχε δει, αλλά δεν το κατέγραψε, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν χρησιμοποιούνταν και ήταν σε κακή κατάσταση.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων

Εργαζόμενοι κατέθεσαν πως υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο κτήριο μήνες πριν την έκρηξη και ότι είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους, χωρίς να ληφθούν μέτρα. Στελέχη της διοίκησης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέδωσαν την οσμή σε άλλη αιτία.

Όπως αποκαλύπτει η ΕΡΤ, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης και δεν βρισκόταν στον κεντρικό κλάδο του δικτύου. Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής στο κτήριο που κάηκε, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02), στελέχη της Πυροσβεστικής Θεσσαλίας πραγματοποίησαν έλεγχο στο εργοστάσιο στον Πετρόπορο για την άδεια πυρασφάλειας. Η λειτουργία του ανεστάλη για λόγους συντήρησης, ενώ αναμένεται έλεγχος και σε τρίτη μονάδα της εταιρείας.

Τα προβλήματα στους σωλήνες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα προβλήματα είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο από Γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο είχε καταθέσει σχετική προσφορά. Στη μελέτη αναφερόταν ότι οι αποστάσεις των δεξαμενών δεν ήταν σύμφωνες με τη νομοθεσία, ότι δεν είχαν καταγραφεί οι διαστάσεις του δικτύου σωληνώσεων και ότι η πίεση των 1,5 bar ήταν απαγορευτική. Προτεινόταν επίσης η εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας, καθώς στο εργοστάσιο εργάζονταν πολλοί άνθρωποι.

Η υπόγεια σωλήνα παρουσίαζε έντονη διάβρωση και, σύμφωνα με το μελετητικό γραφείο, είχε τοποθετηθεί χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας. Υδραυλικός από τα Τρίκαλα κατέθεσε ότι του ζητήθηκε να συνδέσει σωλήνα μήκους 8-10 μέτρων από τη δεξαμενή προς το κτήριο. Όπως ανέφερε, είχε επισημάνει ότι έπρεπε να βαφτεί, να μονωθεί και να τοποθετηθεί σε κατάλληλο μεταλλικό φρεάτιο, όμως –κατά τα λεγόμενά του– ο ιδιοκτήτης του απάντησε: «Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης, θα κάνω ό,τι νομίζω».

Ο σωλήνας, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε διαβρωθεί, φέρεται να προκάλεσε τη διαρροή προπανίου και τη μοιραία έκρηξη.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη στο Δικαστικό Μέγαρο. Οι δικηγόροι του φέρεται να ζητήσουν προθεσμία 48 ωρών. Την ίδια ώρα, εργαζόμενες της «Βιολάντα» συγκεντρώθηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.