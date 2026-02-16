Σοκαριστικές αποκαλύψεις του Reader για τη Βιολάντα: Οι παράνομες δεξαμενές και τα ληγμένα πιστοποιητικά

Ας μιλήσουμε με στοιχεία και με ντοκουμέντα για την υπόθεση Βιολάντα. Με αριθμούς που δεν μετρούν κέρδη, αλλά ζωές και αλήθειες.

Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε πραγματική «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική: υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε σε 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας (TNT).

Πόσες δεξαμενές είχε το εργοστάσιο;

Το «βραβευμένο» εργοστάσιο–πρότυπο διέθετε οκτώ δεξαμενές προπανίου. Το Reader.gr αποκαλύπτει ότι καμία από τις 8 δεξαμενές δεν ήταν νόμιμη.

Από τις οκτώ, τέσσερις ήταν δηλωμένες , αλλά με ληγμένα πιστοποιητικά εδώ και έναν χρόνο.

Οι άλλες τέσσερις —δύο υπέργειες και δύο υπόγειες, αδήλωτες— είχαν… πιστοποιητικά καλής λειτουργίας από ιδιωτική εταιρεία που δεν έλεγχε ούτε αν ήταν δηλωμένες ούτε το δίκτυο σωληνώσεων.

Οι αδήλωτες είχαν πιστοποίηση. Οι δηλωμένες όχι. Καμία δεν ήταν σύννομη.

Εξωτερικές σωληνώσεις στο εργοστάσιο «Βιολάντα» | Reader.gr

Η μελέτη πυροπροστασίας

Τέσσερις μήνες πριν καούν ζωντανές οι πέντε εργάτριες της βραδινής βάρδιας, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του εργοστασίου κατέθεσε στην Πυροσβεστική τη μελέτη πυροπροστασίας, εξασφαλίζοντας αυτόματα πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και κατασκευαστή εγκαταστάσεων υγραερίου κ. Σακελαρίου, αν κάποιος την είχε διαβάσει, θα την επέστρεφε ως ακατάλληλη.

Οι μελέτες αποστέλλονται ψηφιακά και η πιστοποίηση εκδίδεται αυτόματα.

Στοιχεία για την μελέτη πυροπροστασίας | Reader.gr

Λάθος κατηγορία κινδύνου

Στην πρώτη σελίδα της μελέτης:

δηλώνονται λάθος στοιχεία προσωπικού ,

η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Αα–Κ.Α.20 (χαμηλού κινδύνου).

Στη δεύτερη σελίδα:

αναγράφεται μόνο ισόγειο και πατάρι , παραλείποντας το υπόγειο,

δηλώνεται συνολική χωρητικότητα καυσίμου 14,0 m³.

Όμως…

Τι έδειξε η μελέτη πυροπροστασίας για την περιεκτικότητα καυσίμου | Reader.gr

Ξαφνικά τα 14 m³ γίνονται 36 m³

Στην τρίτη σελίδα, στο 3.2.1 «Διάταξη και Αποστάσεις», αναφέρεται:

«Οι δεξαμενές υγραερίου είναι υπόγειες, όγκου V1=9.0m³, V2=9.0m³, V3=9.0m³, V4=9.0m³…»

Δηλαδή τέσσερις υπόγειες δεξαμενές συνολικού όγκου 36 m³.

Σύμφωνα με τον κ. Σακελαρίου:

Με αυτόν τον όγκο, η επιχείρηση ανήκει σε μεσαία κατηγορία κινδύνου , όχι χαμηλή.

Η νομοθεσία απαγορεύει συστάδα 4 δεξαμενών τέτοιου όγκου.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα ανά ομάδα είναι 27 m³ .

Εδώ έχουμε 36 m³, δηλαδή υπέρβαση 9 m³.

Ακόμη και η διάταξη είναι παράνομη: δύο δεξαμενές μπροστά από άλλες δύο, κάτι που απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας.

Εξωτερικός καυστήρας | Reader.gr

Ο πραγματικός όγκος υγραερίου στο εργοστάσιο

Συστάδα 4 δεξαμενών: 36 m³

2 υπέργειες αδήλωτες: 9,0 + 5,0 = 14 m³

2 υπόγειες αδήλωτες: 9,0 + 9,0 = 18 m³

Σύνολο: 68 m³ υγραέριο

Ευρήματα της μελέτης πυροπροστασίας | reader.gr

Τι είχε εντοπιστεί από το 2019

Στις 13/12/2019, έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων είχε εντοπίσει:

«Μη συμβατότητα λειτουργίας λόγω τοποθέτησης δύο υπογείων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση <3 μ. από τα όρια ιδιοκτησίας και δύο υπέργειων 5.000 και 9.000 λίτρων σε απόσταση <7,5 μ.»

Το σαθρό δίκτυο σωληνώσεων

Το Reader.gr δημοσιεύει φωτογραφίες–ντοκουμέντα από τις σωληνώσεις που τροφοδοτούσαν το κτήριο με προπάνιο. Πρόκειται για διάτρητες σωληνώσεις που μετέτρεψαν το αδήλωτο υπόγειο σε πυριτιδαποθήκη.

Ο κ. Σακελαρίου δηλώνει:

«Απαράδεκτη εγκατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα επικίνδυνο δίκτυο που μπορούσε να δώσει διαρροή και θύματα - όπως και έδωσε.

Ένας υδραυλικός χωρίς πιστοποίηση και γνώσεις πώς έκανε την εγκατάσταση; Είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.»

Εξωτερικές σωλην | Reader.gr

Διάτρητες σωληνώσεις | Reader.gr

Διάτρητες σωληνώσεις | Reader.gr

Ο ιδιοκτήτης και οι ευθύνες

Ο ιδιοκτήτης, που ήδη αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες, δηλώνει ότι «ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του», τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν υπογράφει καμία μελέτη.

Με αυτή τη δήλωση «φωτογραφίζει», τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος το 2007 ως ελεύθερος επαγγελματίας υπέγραψε τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τον νυν ηλεκτρολόγο μηχανικό του εργοστασίου.