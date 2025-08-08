Προσωρινή διαμονή για πληγέντες από την Κερατέα: Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί από σήμερα (8/8) το βράδυ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι), για τους πληγέντες της φωτιάς στην Κερατέα.

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα θα διαχειριστεί την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε αυτόν τον σύνδεσμο.