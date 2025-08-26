Μενού

Πρόταση γάμου στα 2.918 μέτρα: Η στιγμή που ορειβάτης γονατίζει για την αγαπημένη του στον Όλυμπο

Μία σπάνια στιγμή καταγράφηκε στον Όλυμπο. Ορειβάτισσα είπε το «ναι» στον αγαπημένο της στην πρόταση γάμου του.

Reader symbol
Newsroom
Πρόταση γάμου στον Όλυμπο
Πρόταση γάμου στον Όλυμπο | Instagram - @weddingbyastir
  • Α-
  • Α+

Η Ελευθερία είπε το «ναι» στον Δημήτρη και την πρόταση γάμου που της έκανε, και έτσι το ζευγάρι το οποίο ανέβηκε μαζί την κορυφή του Ολύμπου στα 2.918 μέτρα, θα πορευτεί μαζί για το υπόλοιπο της ζωής του.

Τη σπάνια στιγμή στον Όλυμπο κατέγραψε το «Wedding by Astir», εταιρεία που διοργανώνει γάμους και τη «μοιράστηκε» στο Instagram αναφέροντας χαρακτηριστικά: «2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό».

«Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή» γράφει επίσης η εταιρεία για την πρόταση γάμου στον Όλυμπο, αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο Δημήτρης γονατίζει για την αγαπημένη του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ