Πρώτη αντίδραση αγροτών στις εξαγγελίες της κυβέρνησης: «Σκέτη απογοήτευση»

Πρώτη αντίδραση από τους αγρότες όσον αφορά στα κυβερνητικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν σχετικά με τη στήριξη του κλάδου ώστε να καμφθεί το χάσμα που έχει προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών. «Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» σχολίασε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπότας κατήγγειλε πως «περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας πραγματικά μέτρα για το μέλλον της γεωργίας, αντ’ αυτού, μας είπαν, μέσα από μισόλογα, ότι δεν σας θέλουμε».

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και αυτή τη στιγμή εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και, αντί να μας το στηρίξουν, συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας» είπε ο ίδιος και συνέχισε:

«Η συμφωνία Mercosur θα είναι ταφόπλακα για μας, το μέλλον κρίνεται πολύ ζοφερό». «Η συμφωνία της Mercosur είναι μονόπλευρη, η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα συμφέρον από αυτό. Κανένα μα κανένα. Τα προϊόντα που εισάγε, τα έχουμε ήδη. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να παράγουμε περισσότερα».

Σημείωσε πως δεν γνωρίζει, ακόμα, «με ποιον τρόπο θα απαντήσουν οι αγρότες», αλλά εκτίμησε πως «σίγουρα δεν θα φύγουν από το δρόμο έτσι εύκολα».

Καταλήγοντας ο ίδιος επεσήμανε πως η στήριξη στον κλάδο είναι «μηδαμινή, αντίθετα δεχόμαστε τρικλοποδιές».

Μπλόκο Λάρισας: Δεν έκανε κανένα βήμα η κυβέρνηση

Από πλευράς του, ο επικεφαλής του μπλόκου της Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σημείωσε πως «δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο, ακούσαμε πολλά που τα έχουν πει όλο το προηγούμενο διάστημα» και συμπλήρωσε: «το ουσιαστικό είναι ότι έχει τον δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι τη βούληση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα και να ενισχύσει τη διαδικασία να καλλιεργούμε και να έχουμε ένα εισόδημα από τα χωράφια μας».

Σχετικά με το αφορολόγητο επεσήμανε πως «δεν υπάρχει, είναι επιστροφή φόρου καυσίμων» και επεσήμανε πως «αν δεν αυξηθεί το ποσό είναι δώρο άδωρο».

Για τη μείωση της τιμής στο ρεύμα σε 8,5 λεπτά του ευρώ, ο κ. Μαρούδας δήλωσε πως θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη μείωση.

«Πληρώναμε 14-18, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν με 8,5 όταν οι βιομήχανοι έχουν και αρνητική τιμή κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Έκανε λόγο για «ψίχουλα» και, μη θέλοντας, να προκαταβάλει τις αποφάσεις του δικού του και των άλλων μπλόκων είπε πως αναμένονται το απόγευμα οι συζητήσεις για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Τέλος και ερωτώμενος για το τι θα κάνουν εάν η κυβέρνηση σκληρύνει τη στάση της, απάντησε: «Τα αιτήματα λύνονται με πολιτική βούληση και δημοσιονομικό χώρο, ούτε με αυταρχισμό, ούτε με καταστολή. Δεν φοβόμαστε».