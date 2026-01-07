Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου και εξειδικεύουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για έναν μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και προσέθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών έχουν επιλυθεί και αντιμετωπίζονται θετικά από την κυβέρνηση» τόνισε στη συνέχεια ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ακολούθως υποστήριξε ότι «4 από τα 27 αιτήματα είναι υπό επεξεργασία».

Τα υπόλοιπα 7 αιτήματα των αγροτών «είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου».

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους αγρότες προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι εκτιμάται πως από τη βασική ενίσχυση θα προκύψουν αδιάθετοι πόροι ύψους περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, τα μέτρα περιλαμβάνουν την αναδιανομή των αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης, καθώς και την επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ για χρονικό διάστημα δύο ετών, με παράλληλη μείωση της τιμής.

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν συνολικά 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, ποσό που καλύπτει πλήρως τη σχετική ζήτηση. Παράλληλα, όπως σημείωσε, εξετάζεται και η στήριξη των παραγωγών μηδικής, των οποίων η εμπορία επηρεάστηκε από τα μέτρα βιοασφάλειας λόγω της ευλογιάς.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, θα διατεθεί συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως επιπρόσθετη βασική ενίσχυση και άλλα 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, επίσης για την πλήρη κάλυψη της ζήτησης.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Οι παρεμβάσεις στους αγρότες στις οποίες αναφέρθηκε ο Κώστας Τσιάρας:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% σε 6% από το 2021

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ. Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία». Με εφαρμογή στο κινητό θα μπορούν να προμηθεύονται στο πρατήριο το πετρέλαιο με την τιμή που δικαιούνται.

Μείωση της τιμής της κιλοβατώρας που φτάνει στα 8,5 λεπτά

Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

Διάθεση ενισχύσεων 160 εκατ. ευρώ σε σιτοπαραγωγούς-βαμβακοπαραγωγούς

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού

Τροποποιείται ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από 80% σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Τα 4 μέτρα της κυβέρνησης

Τα 4 μέτρα που θα κυριαρχήσουν είναι η εξασφάλιση της «κλειδωμένης» τιμής φθηνού ρεύματος για 2 ακόμα χρόνια και η περαιτέρω μείωσή της κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η απευθείας απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία μέσω ειδικού μηχανισμού. Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για να αποζημιώνει το 100% των ζημιών. Και πρόσθετη επιδότηση ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και ίσως το ρύζι, μέσω της αναδιανομής των αδιάθετων κονδυλίων μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ. Έτοιμος είναι επίσης μηχανισμός ιχνηλασιμότητας για την αποτροπή παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων.

Τα έως τώρα δεδομένα πάντως συγκλίνουν ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν χωρίς τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων. Αν και κατά πληροφορίες υπήρχαν χθες διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο με εκπροσώπους που θεωρούν ότι πλέον ήρθε η ώρα του διαλόγου, δύσκολα κάποιος εξ αυτών θα προσέλθει στο Υπουργείο υπό το φόβο στοχοποίησής του ως «διασπαστή» από τα υπόλοιπα μπλόκα. Επισήμως άλλωστε οι παραγωγοί δήλωναν χθες ότι τηρούν στάση αναμονής για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και κατόπιν θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.