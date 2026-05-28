Μενού

Πρώτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο: Θανατώθηκαν 106 ζώα

Επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά το πρώτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο, εμ αποτέλεσμα να θανατωθούν 106 ζώα.

Reader symbol
Newsroom
Πρόβατα σε βοσκοτόπι
Πρόβατα σε βοσκοτόπι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντέδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά μαντριά που αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς. Έχει ήδη οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιομέτρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται ιχνηλάτηση και συνεχείς έλεγχοι.

Η Περιφέρεια απευθύνει έκκληση στους κτηνοτρόφους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Τα κοπάδια που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού πρέπει να τροφοδοτούνται με ζωοτροφές εντός των εγκαταστάσεων, ώστε να αποφευχθεί κάθε μετακίνηση.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα στην περιοχή της Γορτυνίας, με τα δείγματα να έχουν σταλεί για ανάλυση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ