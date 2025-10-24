Πρωτοφανές συμβάν στην Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι του και πετούσε 50ευρα

Ένα σπάνιο συμβάν έγινε στην περιοχή Άργος Ορεστικό στην Καστοριάς όταν ένας ηλικιωμένος άρχισε να πετά στο δρόμο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος άντρας βγήκε από το σπίτι του φωνάζοντας τους περαστικούς. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και ξεκίνησε να τα πετάει στον δρόμο.

Οι περαστικοί, ανησυχώντας για την ψυχική υγεία του άντρα, ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες. Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

