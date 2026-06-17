Πρωτοφανής ληστεία στη Μάνδρα: Ανήλικος απείλησε υπάλληλο με... αμορτισέρ σε μαγαζί τυχερών παιγνίων

Μια ασυνήθιστη ληστεία έλαβε χώρα στη Μάνδρα, με τον δράστη να έχει ως «όπλο» αμορτισέρ.

Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αναφέρουν μάλιστα ότι ο δράστης ήταν ανήλικος και εισέβαλε με το εξάρτημα αυτοκινήτου σε κατάστημα τυχερών παιγνίων.

Ύστερα, με το αμορτισέρ 50 εκατοστών, απείλησε την υπάλληλο και της άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο.

Ο ανήλικος, λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αρχές.