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Πρωτοφανής ληστεία στη Μάνδρα: Ανήλικος απείλησε υπάλληλο με... αμορτισέρ σε μαγαζί τυχερών παιγνίων

Ανήλικος εισέβαλε σε μαγαζί τυχερών παιγνίων στη Μάνδρα, και απείλησε την υπάλληλο με... αμορτισέρ 50 εκταοστών.

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Μια ασυνήθιστη ληστεία έλαβε χώρα στη Μάνδρα, με τον δράστη να έχει ως «όπλο» αμορτισέρ

Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αναφέρουν μάλιστα ότι ο δράστης ήταν ανήλικος και εισέβαλε με το εξάρτημα αυτοκινήτου σε κατάστημα τυχερών παιγνίων.

Ύστερα, με το αμορτισέρ 50 εκατοστών, απείλησε την υπάλληλο και της άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο. 

Ο ανήλικος, λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αρχές. 

 

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