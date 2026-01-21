Πρωτόγνωρες εικόνες κακοκαιρίας στη Γαύδο: Τα κύματα «σήκωσαν» ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων

H κακοκαιρία που πλήττει σήμερα την Ελλάδα, «χτύπησε» και τη Γαύδο στην Κρήτη και συγκλονιστικό βίντεο, δείχνει τη δύναμη των κυμάτων που κατάφερε να «σηκώσει» ιστιοπλοϊκό περίπου 15 μέτρων.

Το ιστιοπλοϊκό μάλιστα ήταν δεμένο με τάκους στην προβλήτα του λιμανιού, όπως φαίνεται και στο ντοκουμέντο από το KRHTHTV.

Η ένταση των φαινομένων είναι τέτοια, ώστε τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex, το οποίο επιχειρεί μόνιμα στην περιοχή. Οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη κάθε προσπάθεια ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Οι νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οδήγησαν στη βύθιση δύο βαρκών που ήταν δεμένες στο λιμάνι, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και το περιστατικό με βάρκα μεταναστών, την οποία τα κύματα παρέσυραν με τέτοια ορμή, ώστε –αφού χτύπησε σε ιστιοπλοϊκό που βρισκόταν στη στεριά– σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την είσοδο σε οικίσκο όπου διαμένουν μετανάστες.

Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν στη Γαύδο από το περασμένο Σάββατο, λόγω του απαγορευτικού απόπλου που ισχύει εξαιτίας της κακοκαιρίας.