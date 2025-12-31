Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για πρώτη φορά στην ιστορία από τους αγρότες ενόψει της σύσκεψης στα Μάλγαρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία του αγροτικού κινήματος οι αγρότες θα υποδεχθούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Αγρότες από την Χαλκιδική αποχώρησαν από το μπλόκο, θεωρώντας ότι το μέτωπο έσπασε.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έκανε λόγο για ώρα ευθύνης και απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 32 ημέρες.

Στη συνέλευση αυτή θα παρθούν και αποφάσεις τους, για το ποια θα είναι η πρόταση που θα μεταφέρουν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή.

Δεν θα παραστούν στα Μάλγαρα οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια

Σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση παραμένουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια και δεν θα παραστούν στη σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα την Κυριακή.

Παράλληλα, τονίζουν ότι ο αριθμός των αγροτών που έφυγε από το εν λόγω μπλόκο το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12), οι αγρότες από την Χαλκιδική δηλαδή, είναι μικρός, σχετικά με το υπόλοιπο μπλόκο, το οποίο θα εξακολουθεί να ενισχύεται, ώστε να είναι ενισχυμένοι και οι ίδιοι στον διάλογο όταν αυτός θα γίνει.

Θα συνεχίσουν τις συσκέψεις τους καθημερινά, όπως τονίζουν, προκειμένου να διαμορφώσουν την ατζέντα του διαλόγου όταν αυτός θα γίνει.

Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στο τελωνείο των Κήπων, η διέλευση των φορτηγών διεξάγεται ελεύθερα ήδη από τις παραμονές των Χριστουγέννων. Η απόφαση ελήφθη από τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου οι οδηγοί να μπορέσουν να περάσουν τις γιορτές με τις οικογένειές τους, αποφεύγοντας τις πολύωρες αναμονές.

Σημειώνεται ότι το πρωί της περασμένης Δευτέρας, 29 Δεκεμβρίου, περισσότερα από 20 αγροτικά οχήματα συγκεντρώθηκαν στις Φέρες και το ίδιο απόγευμα μετέβησαν στους Κήπους, ενισχύοντας τη δυναμική του μπλόκου.

Στο μπλόκο του Ορμενίου, αν και οι περιορισμοί είχαν επανέλθει προσωρινά, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, οι αγρότες του Βορείου Έβρου αποφάσισαν να «ανοίξουν» εκ νέου τον δρόμο ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Μέχρι πρότινος, το καθεστώς προέβλεπε πλήρη αποκλεισμό των φορτηγών που εισέρχονταν στην Ελλάδα, ενώ για την έξοδο από τη χώρα η απαγόρευση ίσχυε από τις 16:00 έως τις 07:00.

Πλέον, οι επαγγελματίες οδηγοί μπορούν να διέρχονται χωρίς προσκόμματα για να φτάσουν εγκαίρως στους προορισμούς τους.

Ωστόσο οι αγρότες διεμήνυσαν πως τα νέα μέτρα με τους αποκλεισμούς θα τεθούν και πάλι σε ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η διέλευση για επιβατικά ΙΧ και λεωφορεία συνεχίζεται απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, χωρίς καμία καθυστέρηση εξ αίτιας των μπλόκων.