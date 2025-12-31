Διευκολύνσεις από τους αγρότες στις μετακινήσεις της Πρωτοχρονιάς: Από το νέο έτος οι κρίσιμες αποφάσεις

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην σταθούν εμπόδιο στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών ενόψει Πρωτοχρονιάς ωστόσο παραμένουν δίπλα στα τρακτέρ τους που είναι παραταγμένα στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, σε πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την στάση που θα κρατήσουν μετά τις 2 Ιανουαρίου. Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ενώ ανοιχτό παραμένει το νέο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο», όπως μεταίδει η ΕΡΤ.

Για 32η ημέρα πάνω από 1500 τρακτέρ, παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας, ενώ οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρξουν εκτροπές για τις μετακινήσεις της Πρωτοχρονιάς. Μετά τις 5 το απόγευμα θα υπάρχει φαγητό και μουσική καθώς οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους αναμένοντας τις οικογένειές τους αλλά και όσους συμπατριώτες το επιθυμούν να γιοράσουν μαζί τους την αλλαγή του χρόνου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάνιας Γκουσιάρη το κρύο δυναμώνει και άρχισε και ελαφριά χιονόπτωση.

Οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διάθεση που κυριαρχεί είναι ωστόσο υπέρ της συνέχισης και της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, εάν η κυβέρνηση δεν δώσει σαφείς απαντήσεις, με συγκεκριμένα ποσά και χρονοδιαγράμματα, στα βασικά αιτήματα των αγροτών που αφορούν το κόστος παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς και του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για τους κτηνοτρόφους.

Eκτροπή στον Κόμβο Μαρτίνου

Παρά την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους εκδρομείς, η παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα αναγκάζει την Τροχαία να εφαρμόσει προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας για λόγους οδικής ασφάλειας.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο.

Προς Αθήνα η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και μάλιστα με ελεύθερη διέλευση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου προαναγγέλλουν εκπλήξεις αλλά και μεγάλη συμμετοχή καθώς αναμένουν προσέλευση από 55 μπλόκα για την πανελλαδική συνδιάσκεψη της Κυριακής, που θα καθορίσει την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

Τι ισχύει για Προμαχώνα και τελωνείο Ευζώνων

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Επιτροπή των μπλόκων: «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης»

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”.

Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».