Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς έχει τις ρίζες από τα Αρχαία χρόνια και φτάνουν έως τα Ανθεστήρια των αρχαίων Ελλήνων. Αυτές ήταν οι γιορτές αφιερωμένες στο ξύπνημα της φύσης και του Διονύσου, ενώ με την πάροδο του χρόνου, το έθιμο ενσωματώθηκε στον λαϊκό χριστιανικό πολιτισμό.

Τι συμβολίζει το στεφάνι της Πρωτομαγιάς

Συμβολίζει τη ζωή, την αναγέννηση και την καρποφορία. Κρεμιέται στις πόρτες των σπιτιών ή στα μπαλκόνια την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πρώτη μέρα του Μαΐου, ήταν αφιερωμένη στον ετήσιο εορτασμό της Δήμητρας, της θεάς της γονιμότητας και της γεωργίας. Κάθε χρόνο την ίδια ημέρα, η κόρη της, Περσεφόνη, ανέβαινε από τον Άδη στη Γη για να την δει και η Δήμητρα «άνθιζε» από τη χαρά της. Έτσι, προς τιμήν της, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα Aνθεστήρια, εορτασμός με διάφορες τελετές.

Στη συνέχεια, ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς για τον ερχομό της άνοιξης υιοθετήθηκε και κατά τη διάρκεια τόσο της ρωμαϊκής όσο και της βυζαντινής εποχής. Έφτιαχναν, δηλαδή, μαγιάτικα στεφάνια με πολλά άνθη για καλοτυχία, υγεία και προστασία.

Στις μέρες μας τοποθετείται στο κατώφλι του εκάστοτε σπιτιού και απομακρύνεται στο τέλος του καλοκαιριού, ενώ τα ήθη και έθιμα της Πρωτομαγιάς ξεχωρίζουν ανά τόπο.

Πώς φτιάχνουμε μαγιάτικο στεφάνι

Υλικά:

1 βάση στεφανιού (από κληματόβεργες, σύρμα ή ακόμα και λυγαριά)

Άνθη εποχής: μαργαρίτες, παπαρούνες, τριαντάφυλλα, γιασεμί, δεντρολίβανο, χαμομήλι

Πράσινα φυλλώματα: μυρτιά, κισσός, ελιά, δάφνη

Κλωστή, σπάγκος ή λεπτό συρματάκι

Ψαλίδι

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε τη βάση

Πλέκουμε τα κλαδιά σε κυκλικό σχήμα, δημιουργώντας ένα σταθερό στεφάνι. Αν χρησιμοποιούμε σύρμα, το καλύπτουμε με φύλλα ή κληματόβεργες.

Διαλέγουμε λουλούδια και φυτά

Προτιμάμε άγρια λουλούδια της εποχής και φυλλώματα με άρωμα και διάρκεια.

Πλέκουμε τα λουλούδια στο στεφάνι

Τοποθετούμε τα άνθη γύρω από τη βάση και τα στερεώνουμε με σπάγκο ή σύρμα. Εναλλάσσουμε χρώματα και υφές για πιο όμορφο αποτέλεσμα.

Τοποθέτηση

Κρεμάμε το στεφάνι στην εξώπορτα ή στο μπαλκόνι.