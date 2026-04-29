Πρωτομαγιά 2026: Ποια σούπερ μάρκετ και μαγαζιά να είναι ανοικτά

Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας χαρακτηρίζεται και επίσημα η 1η Μαΐου, ωστόσο εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως εκείνες στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Ποια καταστήματα θα είναι ανοικτά την Πρωτομαγιά 2026

Τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να παραμείνουν επίσης κλειστά και καλό θα είναι οι καταναλωτές να προμηθευτούν ότι χρειάζονται από την Πέμπτη 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα, κλειστές θα είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και Lidl) θα παραμείνουν κλειστές.

Ωστόσο, ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν ορισμένα καταστήματα franchise, όπως τα AB Shop & Go και MyMarket Local, καθώς και τα συνοικιακά μίνι μάρκετ που λειτουργούν παραδοσιακά τις Κυριακές.

Πρωτομαγιά: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Για το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα απασχοληθούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, ισχύουν τα εξής:

Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Τι ισχύει για τις τράπεζες την 1η Μαΐου

Όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει επιβεβαιώσει πως η 1η Μαΐου αποτελεί τραπεζική αργία. Τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να εκτελούνται κανονικά, αλλά τις συναλλαγές στα γκισέ να αναστέλλονται.

Οι επόμενες τραπεζικές αργίες του έτους είναι:

Αγίου Πνεύματος

15Αύγουστος

28η Οκτωβρίου

Χριστούγεννα

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων