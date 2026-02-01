«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ»: Το συγκλονιστικό ποίημα της μητέρας του Καμπανού

Tέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, από τη μέρα που ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε μετά από άγρια επίθεση με οπαδικά κίνητρα στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός φίλος του Άρη δολοφονήθηκε σοκάροντας όλη την Ελλάδα, με τους γονείς του να προσπαθούν ακόμα να βρούν Δικαιοσύνη. Η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, έγραψε ένα ποίημα με αφορμή την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων απο την απώλεια του γιου της που συγκλονίζει.

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ... Πώς να από λησμονήσω αυτό που είναι ζωή. Κομμάτι από μένα σώμα μου και ψυχή... Γιατί να μην αρχίζει ο Φλεβάρης απ' τις δυο και πρώτη του Φλεβάρη μου είπαν δεν είσαι εδώ... Κι αν η σιωπή πονάει, εγώ θα σου μιλώ. Του πόνου σου να πάρω, όλο το μερικό... Σένα σε λένε Άλκη και πάντα θα είσαι εδώ, Και εγώ η Μελίνα η μάνα πρέπει να ζω για δυο... 1 Φεβρουαρίου 2026», έγραψε χαρακτηριστικά

Μετά την ανάρτηση της μητέρας του 19χρονου Άλκη, ο πατέρας του, Αριστείδης, μίλησε για την εξέλιξη της δίκης για την υπόθεση:

«Δυστυχώς συνεχίζονται να γίνονται τέτοια γεγονότα. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Έχουμε μάθει εγω και η σύζυγός μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο. Τα ισόβια σε αυτήν την υπόθεση τα υποστήκαμε εμείς. Με τα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ που χάσανε με τόσο άσχημο τρόπο τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία, βλέπουμε πως κάτι συμβαίνει που πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτές θα πρέπει να είναι στιγμές περισυλλογής και περίσκεψης και όχι κριτικής. Να δούμε τι συμβαίνει και τι φταίει για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο ποδόσφαιρό μας και στη χώρα μας», ανέφερε στην ΕΡΤ ο Αριστείδης Καμπανός.

Για την έφεση να γίνει από ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε άμεσο δόλο είπε: «Είναι μία απόφαση της δικαιοσύνης που μας βρίσκει σύμφωνους. Οπου υπάρχει έγκλημα, πρέπει να υπάρχει και τιμωρία. Ξαναλέω ότι οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν για τους παραβατικούς. Αν είμαστε σωστοί άνθρωποι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν πρέπει να τους φοβόμαστε, αλλά να τους υπακούμε».