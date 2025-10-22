Πρωτοψάλτη για Σαββόπουλο: «Θα ζεις στη καρδιά μου» - Η συγκινητική ανάρτηση

Συγκινητικό ήταν το «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλου που εξέφρασε μέσα από ανάρτησή της η ερμηνεύτρια, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, αναπολώντας στιγμές που έζησε με τον καλλιτέχνη, από την συνεργασία μέχρι την φιλία τους.

Η είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη το βράδυ της Τρίτης (21/10), συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό χώρο ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που ένιωσαν την ανάγκη να δημοσιεύσουν παλιές φωτογραφίες και συγκινητικά λόγια για τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, που μόλις είχε φτάσει στον Καναδά όταν έμαθε για τον θάνατό του, εξέφρασε τη θλίψη της για τον χαμό του ανθρώπου που θεωρούσε δάσκαλο και συνοδοιπόρο της μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

«Διονύση μου, καλλιτέχνη μου! Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά… Απίστευτο… Τι να πρωτοθυμηθώ: τις παραστάσεις μας στη Πλάκα, τη "Ρεζέρβα", το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις, το "Μυστικό τοπίο" στο Μέγαρο, τη συναυλία για το 2004, την τελετή λήξης, το "ευχαριστώ" σου για τη συναυλία του φορτηγού στην καραντίνα», έγραψε αρχικά η ερμηνεύτρια.



Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε επίσης για τη «φωνή, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ, την εξυπνάδα και το πηγαίο ταλέντό του» ενώ όπως είπε τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να ακούγονται στις συναυλίες της:

«Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ σου, την αστείρευτη εξυπνάδα σου, το πηγαίο ταλέντο σου, τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας… Άφησες τεράστια παρακαταθήκη. Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στη ψυχή μου».

Η ερμηνεύτρια δεν δίστασε να εκφράσει την λύπη της που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην κηδεία του λέγοντας: «Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω… ούτως ή άλλως δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο… Θα ζεις στη καρδιά μου. Σαν το παράπονο στη φράση "Εδώ και τώρα….". Διονύση μου αγαπημένε… Νιόνιο μου… Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή παντοτινά… Άδεια μου αγκαλιά».



