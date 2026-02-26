Ψαρόπουλος: «Οι εκταφές δεν μπορoύν να γίνουν στα ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια» -Τι είπε για Φλωρίδη

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την μαύρη επέτειο των Τεμπών, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, μίλησε για τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή ενώ εξήγησε γιατί οι εξετάσεις που ζητούσαν οι συγγενείς δεν μπορούσαν να γίνουν στα ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ δήλωσε: «Να το πάρουμε λίγο χρονολογικά. Υπήρξαν αιτήματα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για να υλοποιηθεί το ζήτημα της εκταφής από έναν, δύο συγγενείς. Αυτό απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας. Αυτό γιατί έγινε; Γιατί ο ίδιος ο εφέτης ανακριτής στις 40 μέρες κατέστρεψε το βιολογικό υλικό το οποίο είχε αντληθεί από τα θύματα, από τους ανθρώπους μας.

Εάν λοιπόν υπήρχε βιολογικό υλικό διατηρημένο, που θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά, ενδεχομένως σήμερα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ζητάμε τέτοιες ψυχοφθόρες διαδικασίες, εκταφή των ανθρώπων μας. Ένα το κρατούμενο.

Το επόμενο βήμα λοιπόν, από τη στιγμή που έκλεισε η ανάκριση και δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημα των εκταφών, ήταν η όλη διαδικασία η οποία κινήθηκε από τον κ. Ρούτσι με τον τρόπο που κινήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως απεργία πείνας. Έγινε δεκτό στα πλαίσια μιας προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία ουσιαστικά ανέσυρε μια μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από άλλους συγγενείς και εν πάση περιπτώσει δόθηκε η εντύπωση, η αίσθηση σε εμάς, τους συγγενείς που δηλώσαμε ότι επιθυμούμε την εκταφή, να γίνει ενδελεχής διερεύνηση των πάντων προκειμένου να φτάσουμε σε ένα βέβαιο αποτέλεσμα για τα αίτια θανάτου των ανθρώπων μας. Αυτό στην πορεία αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν φρούδες ελπίδες για εμάς τους συγγενείς.

Διότι εμείς, όταν μας ζητήθηκε περί τα τέλη Οκτωβρίου να εκθέσουμε τι ακριβώς ζητάμε, τι ακριβώς θέλουμε και ποιες εξετάσεις θέλουμε και πού μπορούν να γίνουν αυτές οι εξετάσεις, δώσανε πολύ λεπτομερείς απαντήσεις με υπομνήματα όλοι οι συγγενείς που είχαν δηλώσει την επιθυμία ότι θέλουν να προχωρήσουν στη διαδικασία εκταφών, υποδείξαμε μάλιστα και συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Δεν τα υποδείξαμε επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα ελληνικά εργαστήρια, τα εγχώρια, όχι. Αυτό είναι ο πρώτος μύθος, ο οποίος δεν ισχύει.

Πολύ απλά δεν είχαν τη δυνατότητα, κατόπιν έρευνας δικής μας, να υλοποιηθούν όλες αυτές οι εξετάσεις που θα έπρεπε να γίνουν και υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να τηρηθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαδικασίας εκταφής για να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία» ανέφερε αρχικά ο κ. Ψαρόπουλος.

«Αυτό λοιπόν ήταν εις γνώση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ήδη από τα μέσα και λίγο πιο μπροστά Νοεμβρίου του 2025. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας σε ενημέρωση που είχε έγγραφη προς εμάς, απευθύνθηκε ορθώς κατά την άποψή μου, να εξετάσει και η ίδια εάν όντως υπάρχουν εγχώρια ιατροδικαστικά εργαστήρια πανεπιστημιακά που θα μπορούσαν να προσφέρουν και να υλοποιήσουν αυτά που ζητούσαμε εμείς.

Οι απαντήσεις που έλαβε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ήταν αρνητική. Ήταν, δηλαδή, μπορούμε κάποιες, αλλά κάποιες άλλες δεν μπορούμε. Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουν τα περίεργα. Και όταν λέω τα περίεργα εντός και εκτός εισαγωγικών βάλτε τα όπως θέλετε, διότι εμείς αναμέναμε να απευθυνθεί η εισαγγελία σε αλλοδαπά ιατρικά εργαστήρια πιστοποιημένα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν όλο αυτόν τον αριθμό των εξετάσεων.

Αντ’ αυτού, λάβαμε στις 16 Φεβρουαρίου μια ύστατη παραγγελία, η οποία έλεγε, προχωράμε σε εκταφές εδώ στην Ελλάδα και δίνει μάλιστα εντολή στα κατά τόπους ιατροδικαστικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών κτλ. να προχωρήσουν, τους διόριζε ως πραγματογνώμονες, έδινε εντολή μάλλον στα αστυνομικά τμήματα να διοριστούν πραγματογνώμονες και να πραγματοποιήσουν όσες μπορούν. Αυτές δηλαδή που μπορούσαν και όχι όλες. (…)

Για εμάς που ζητήσαμε και συναινέσαμε έντεκα οικογένειες να κάνουμε, να υποστούμε τη διαδικασία της εκταφής, για εμάς αφορούσε αυτή η διαδικασία» συμπλήρωσε ο κ. Ψαρόπουλος.

Για τις υπόλοιπες εξετάσεις, αυτές που δεν μπορούσαν να γίνουν στα εργαστήρια της χώρας μας, δεν λάμβαναν οι συγγενείς καμία απάντηση σχετική, δεν υπήρχε τίποτα, όπως είπε.

Ψαρόπουλος: Τι απαντά για τις δηλώσεις Φλωρίδη

Σχετικά με τα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για τη μεταφορά δειγμάτων στο εξωτερικό, επεσήμανε: «καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο αυστηρό πρωτόκολλο η εκταφή. Δεν μπορούν να μας το παρέχουν τα εδώ ιατροδικαστικά εργαστήρια, δεν έχουν την τεχνογνωσία και δεν έχουν και κυρίως τον εξοπλισμό. Σε αυτό διαφωνούμε κάθετα».

«Δεν λέει τίποτα, λέει, προχωρήστε στις εκταφές. Δεν διευκρινίζει. Οι εκταφές μπορούν να τις κάνουν με τη διαδικασία την οποία κάνουν συνήθως τα εγχώρια προδικαστικά εργαστήρια, ενώ εμείς έχουμε ζητήσει συγκεκριμένη διαδικασία. Και είναι πολύ κρίσιμο το σημείο αυτό, διότι αν δεν τηρηθεί αυστηρό πρωτόκολλο στη διαδικασία της εκταφής θα υπάρξει επιμόλυνση, αλλοίωση αυτών των δειγμάτων με αναγκαίο αποτέλεσμα και ενδεχομένως οι εξετάσεις, οι περιορισμένες αυτές εξετάσεις που θα γίνουν από ελληνικά εργαστήρια να μην αποδώσουν ασφαλή συμπεράσματα, αλλά και αυτά που μετέπειτα θα στείλουν για τις υπόλοιπες εξετάσεις στα ξένα εργαστήρια του εξωτερικού» τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος.

«Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι το εξής, πέρα από αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι προβλέπεται, έχουν ερωτηθεί και πότε, αυτά τα ξένα εργαστήρια που θα στείλουν τα δικά μας εργαστήρια στο εξωτερικό, εάν μπορούν να μας διαβεβαιώσουν, να μας πιστοποιήσουν το αποτέλεσμα ή θα μας πούνε τα ξένα εργαστήρια, επειδή εμείς δεν αναλάβαμε εξ αρχής την δειγματοληψία, δεν κάναμε εμείς τη δειγματοληψία, δεν κάναμε εμείς την διαδικασία εκταφής, δεν μπορούμε να σας πιστοποιήσουμε την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων; Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία» σημείωσε.

Τέλος, ο κύριος Ψαρόπουλος δήλωσε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είναι αυτή που είναι αρμόδια και όπου πρέπει να απευθύνονται οι συγγενείς τονίζοντκας ότι περιμένει «έγγραφες απαντήσεις από την καθ’ ύλην αρμόδια δικαστική υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν αρκέι «ο προβληματισμός του Υπουργού».