Το ενδιαφέρον των Αρχών μονοπωλεί τα τελευταία 24ωρα, η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη δύο, με την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών θα βρεθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ ήδη εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από τα τελευταία λεπτά πριν συμβεί το περιστατικό, αλλά και οι επικοινωνίες.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν οι μαρτύριες και οι καταθέσεις, με πρώτες αυτές του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, που επέζησε μετά την βαριά προσγείωση στην Ψάθα.

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Σημειώνεται πως στο σημείο του δυστυχήματος δεν μπορεί να πάει κανείς άλλος, πέρα από το ελληνικό FBI που πραγματοποιεί την έρευνα, ώστε να μην αλλοιωθούν στοιχεία.

Στο επίκεντρο τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία μεταξύ άλλων προβλέπουν προκαθορισμένο κύκλο πτήσης, έλεγχο θέσης των εναέριων μέσων, συνεχής επικοινωνία αλλά και οπτική επαφή μεταξύ των ελικοπτέρων που επιχειρούν σε κοντινέες αποστάσεις.

«Από τη λήψη, η οποία υπάρχει φαίνεται να έσπασε ο σχηματισμός τους», εξήγησεε ο Φαίδων Καραηωσιφίδης, αεροναυπηγός και εκδότης περιοδικού «Πτήση και Διάστημα», μιλώντας στον Alpha.

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Αυτό που ισχυεί είναι πως την ευθύνη των ιπτάμενων μέσων που επιχειρούν σε φωτιές έχει ο εναέριος συντονιστής, ο οποίος βρίσκεται σε συνενόηση με τον συντονιστή εδάφους, ώστε να κατευθούν σωστά τα μέσα στο πύρινο μέτωπο.

Τα λόγια του αδελφού του δεύτερου χειριστή ελικοπτέρου

«Μόνο ότι είναι καλά, τίποτα άλλο» ήταν τα λόγια του αδελφού του τραυματία χειριστή ελικοπτέρου, που σώθηκε μετά από τη βάρια προσγείωση, έπειτα από την σύγκρουση.

«Μιλάει μαζί μου μόνο από τηλέφωνο της εταιρείας, συμπλήρωσε, o ίδιος στον Alpha.