Ελεονώρα Μελέτη: «Μόνο σεβασμός στην αυτοθυσία τους» - Το μήνυμά της για τους νεκρούς χειριστές στην Ψάθα

Η Ελεονώρα Μελέτη θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα μετά την τραγωδία στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στα πύρηνα μέτωπα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο επιβαίνοντες του ενός.

«Ακόμα δύο ζωές χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Η σκέψη στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω... Μόνο σεβασμός στην αυτοθυσία τους», έγραψε σε story στη σελίδα της στο Instagram η Ελεονώρα Μελέτη.

Ελεονώρα Μελέτη: Το μήνυμά της για τους νεκρούς πυροσβέστες στην Ψάθα | @nonoram - Instagram

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, που επιχειρούσαν χθες Κυριακή (2/8) από το πρωί στα πύρινα μέτωπα, συγκρούστηκαν εν πτήσει.

Σε κάθε ελικόπτερο επέβαινε διμελές πλήρωμα: ένας Έλληνας σε ρόλο συνδέσμου και ένας αλλοδαπός χειριστής.

Το πρώτο ελικόπτερο κατέπεσε με σφοδρότητα σε δύσβατη χαράδρα, παρασύροντας στον θάνατο τον Έλληνα συντονιστή και τον Δανό χειριστή του.

Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και η διακομιδή τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας απλώς επιβεβαίωσε τον θάνατό τους.

Ο Βρετανός κυβερνήτης του δεύτερου ελικόπτερου, αν και τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση, κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον δρόμο. Μαζί με τον Έλληνα συντονιστή, βγήκαν σώοι από την άτρακτο ελάχιστα λεπτά πριν αυτή τυλιχθεί στις φλόγες από τη διαρροή καυσίμων.

Αμέσως μετά την τραγωδία, τέθηκε σε εφαρμογή το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας: όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell καθηλώθηκαν στο έδαφος, με το βάρος της κατάσβεσης να μεταφέρεται στα Canadair, τα Erickson και τα Chinook.