Το «ψηφιακό δόλωμα» του Αγίου Παϊσίου: Μην γράψετε «ΑΜΗΝ» σε αυτά τα βίντεο

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εξαπάτησης. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχουν προσφύγει δεκάδες ιερείς και πιστοί, εκφράζοντας την οργή και την ανησυχία τους για ένα, νέο, ιδαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο που σχετίζεται με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την παραποίηση της μορφής και της φωνής του Αγίου Παϊσίου.

Επιτήδειοι δημιουργούν deepfake βίντεο και ηχητικά μηνύματα που αγγίζουν τα όρια του ρεαλισμού. Σε αυτά, ο Άγιος εμφανίζεται να «προφητεύει» εξελίξεις για τη σύγχρονη επικαιρότητα ή να δίνει κατευθύνσεις για τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα. Τα βίντεο αυτά κατακλύζουν κυρίως το Facebook, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και κοινοποιήσεις από ανυποψίαστους χρήστες.

Ο μηχανισμός της απάτης είναι καλά μελετημένος και κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά αθώα προτροπή. Οι διαχειριστές των σελίδων καλούν τους χρήστες να γράψουν «ΑΜΗΝ» στα σχόλια. Μέσω των σχολίων, οι δράστες εντοπίζουν ανθρώπους με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα και ακολουθεί επικοινωνία μέσω προσωπικών μηνυμάτων (Inbox), όπου χτίζεται μια ψευδής σχέση εμπιστοσύνης.

Η κατάληξη είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Έπειτα, προτρέπουν σε αγορές αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων ή αιτήματα για οικονομική ενίσχυση, εκμεταλλευόμενοι την «ευλογία» που υποτίθεται ότι μεταφέρει το βίντεο.

Πέρα από το ποινικό σκέλος της απάτης, οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για βάναυση προσβολή της μνήμης του Αγίου. Του αποδίδονται λόγια που ουδέποτε είπε, διαστρεβλώνοντας πλήρως τη διδασκαλία του για λόγους κερδοσκοπίας.

Οι πιστοί και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας ζητούν τον άμεσο εντοπισμό των υπευθύνων και την αφαίρεση του περιεχομένου από τις πλατφόρμες. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνά ήδη τις υποθέσεις, καθώς οι ενέργειες αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις περί διαδικτυακής απάτης και διασποράς ψευδών ειδήσεων.

