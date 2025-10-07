«Ψηλά τα χέρια» – Η στιγμή της σύλληψης των 13 Τούρκων στον Έβρο

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν μετά τις σημερινές απολογίες τους οι έξι από τους συνολικά 13 Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν στις 3 Οκτωβρίου σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου. Οι κατηγορούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, μεταφέροντας στις αποσκευές τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, καθώς και εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων. Οι έξι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι αρνήθηκαν κάθε γνώση για τον οπλισμό, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του στις δύο βαλίτσες και στους σάκους που κατασχέθηκαν.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής τους, το οποίο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, δείχνει τους 13 άνδρες να γονατίζουν υπό τις εντολές των συνοριοφυλάκων: «ψηλά τα χέρια» και «στα γόνατα».

Οι υπόλοιποι επτά συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες.