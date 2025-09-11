Μενού

Ψυχικό: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου

Ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο, εντοπίστηκαν τυχαία από πολίτη στο Ψυχικό.

Περιπολικό
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Μια ανατριχιαστική υπόθεση εξετάζουν οι αρχές στο Ψυχικό, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών από έναν πολίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά -μεταξύ των οποίων και κρανίο- βρέθηκαν πάνω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, σε βραχώδη περιοχή.

Τα ευρήματα εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την προανακριτική διαδικασία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά είναι αρκετών χρόνων και δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποια υπόθεση εξαφάνισης.

