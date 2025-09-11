Μια ανατριχιαστική υπόθεση εξετάζουν οι αρχές στο Ψυχικό, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών από έναν πολίτη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά -μεταξύ των οποίων και κρανίο- βρέθηκαν πάνω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, σε βραχώδη περιοχή.
Τα ευρήματα εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την προανακριτική διαδικασία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά είναι αρκετών χρόνων και δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποια υπόθεση εξαφάνισης.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.