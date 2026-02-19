Ψυχρό μέτωπο έρχεται στην Αττική την Παρασκευή: Προειδοποίηση για καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους

Για ψυχρό κύμα που δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την Αττική το βράδυ της Παρασκευής κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το φαινόμενο που ευνοεί ισχυρές καταιγίδες, ραγδαίες μπόρες, χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση ανέμων».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του τα καιρικά φαινόμενα δεν θα είναι πρωτόγνωρα, αλλά χρειάζεται προσοχή.

«"Ένα βιαστικό αλλά δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο θα περάσει και από την Αττική..."

Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα σπρώχνει μια θερμότερη προς τα πάνω. Η ταχεία ανύψωση του θερμού αέρα ευνοεί τις:

Ισχυρές καταιγίδες

Ραγδαίες μπόρες

Χαλαζοπτώσεις

Απότομη ενίσχυση ανέμων

Το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει την Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ και από την Αττική. Τα ισχυρά φαινόμενα θα κρατήσουν περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το peak μπορεί να είναι έντονο.

Δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις.

Αύριο θα έχω περισσότερα στοιχεία».

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.