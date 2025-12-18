Πτολεμαΐδα: Φεύγει το στρατόπεδο, έρχονται φοιτητικές εστίες - Τι χωρητικότητα θα έχουν

Υπογράφηκαν το μεσημέρι τα συμβόλαια παραχώρησης έκτασης του πρώην Στρατοπέδου «Φούφα» της Πτολεμαΐδας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για να ανεγερθούν 100 φοιτητικές εστίες, μέσω ΣΔΙΤ.

Ο δήμαρχος Εορδαίας κ. Πλακεντάς αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να ξεκαθαρίσει από εκκρεμότητες το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι με την πράξη αυτή, έγινε το πρώτο βήμα για τη δόμηση στο χώρο. Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θ. Θεοδουλίδης, είπε, πως η παραχώρηση έκτασης συμπίπτει με την υποβολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου των φοιτητικών εστιών.

Πτολεμαΐδα: Ενισχύεται η τριτοβάθμια με τις εστίες

Συνέχισε, λέγοντας, ότι αυτό που θα κατασκευαστεί στην Πτολεμαΐδα, θα στεγάσει την ήδη δραστήρια Σχολή Υγείας με τα τμήματα Μαιευτικής και Εργοθεραπείας, θα βοηθήσει στην ίδρυση νέων τμημάτων και υλοποίησης νέων προγραμμάτων σπουδών, δημιουργώντας την προοπτική, για την πόλη της Πτολεμαΐδας, ως εκπαιδευτικού προορισμού. Καταλήγοντας τόνισε πως «Η σημερινή υπογραφή μου είναι από τις πλέον σημαντικές που έβαλα στη θητεία μου».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, συνέδεσε την ενίσχυση και την ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου με την προοπτική που δίδεται στην Πτολεμαΐδα, δεσμευόμενος ότι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστούν μέσω χρηματοδοτικής πρόσκλησης στο πρόγραμμα ΔΑΜ και αποφάνθηκε πως « Μπήκαμε σε μια νέα εποχή για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου».

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης Π Ε Κοζάνης Κώστας Βύζας σημείωσε πως «Περνάμε από τα ευχολόγια στο σχέδιο και στην υλοποίηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».