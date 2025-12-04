Πτολεμαΐδα: Επιβάτης πήρε το τιμόνι και έσωσε την κατάσταση - «Ήταν όλοι σε πανικό»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/12) στον δρόμο Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους της ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Ο 56χρονος οδηγός υπέστη ξαφνικά καρδιακή ανακοπή, γεγονός που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα, κατευθύνθηκε προς τις προστατευτικές μπάρες.

Εκείνη τη στιγμή, ένας νεαρός επιβάτης αντέδρασε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα: έτρεξε στο μπροστινό μέρος, άρπαξε το τιμόνι και προσπάθησε να πατήσει το φρένο, παρότι δεν είχε ποτέ οδηγήσει λεωφορείο.

«Ο οδηγός είχε σωριαστεί στο πλάι και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Ενστικτωδώς έπιασα το τιμόνι και προσπάθησα να σταματήσω το όχημα», περιέγραψε ο ίδιος στο kozan.gr.

Χάρη στην άμεση αντίδρασή του, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και αποφεύχθηκε η τραγωδία για τους επιβάτες, οι οποίοι βγήκαν σώοι, αν και σοκαρισμένοι από την εμπειρία.

«Ο κόσμος ήταν σε πανικό, αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι», πρόσθεσε ο νεαρός.

Δυστυχώς, παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Για περίπου 45 λεπτά εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ, όμως ο 56χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.