Πτολεμαΐδα: Παρίστανε τον πατέρα μαθητή, μπήκε σε σχολείο και έκλεψε πορτοφόλι

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου σε γυμνάσιο της Πτολεμαΐδας, όταν άγνωστος άνδρας εισήλθε στον σχολικό χώρο με το πρόσχημα της εγγραφής του παιδιού του. Κατά την παρουσία του στο γραφείο των καθηγητών, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και αφαίρεσε το πορτοφόλι του υποδιευθυντή.

Η πράξη του έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στο προαύλιο του σχολείου. Ο άνδρας, προκειμένου να διαφύγει, πέταξε το πορτοφόλι στο έδαφος και τράπηκε σε φυγή.

Για το περιστατικό μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή Newsroom, η αντιδήμαρχος Παιδείας Πτολεμαΐδας, Κατερίνα Κάτσιου, η οποία ανέφερε: «Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Ο κόσμος σκαρφίζεται οτιδήποτε για να εξαπατήσει τους άλλους. Το συμβάν έγινε κατά την 7η διδακτική ώρα. Ένας άνδρας παρουσιάστηκε στο γραφείο των καθηγητών, ισχυριζόμενος ότι μιλά μόνο αγγλικά, ότι είναι Βούλγαρος και πως θέλει να εγγράψει το παιδί του».

Όπως περιέγραψε, ο υποδιευθυντής πέρασε στο γραφείο του προκειμένου να του δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής, ωστόσο ο άνδρας κατάφερε να αφαιρέσει το πορτοφόλι του από την τσάντα του.

Λίγο αργότερα, όταν ο καθηγητής αντιλήφθηκε την απώλεια, έτρεξε πίσω από τον δράστη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας πέταξε το πορτοφόλι, ενώ του έπεσε και ένα εισιτήριο ΚΤΕΛ από κοντινό προορισμό, πριν εξαφανιστεί.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε σε καταγγελία του περιστατικού, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί.