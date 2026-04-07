Πτώμα εντοπίστηκε σε παραλία στην Εύβοια: Επί ποδός οι αρχές

Πτώμα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε παραλία στην Εύβοια, ενώ στο σημείο βρίσκονται η αστυνομία, το λιμενικό, εθελοντές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Εύβοια, καθώς πτώμα εντοπίστηκε σε παραλία του νησιού.

Όπως αναφέρει το evima.gr, στο σημείο βρίσκονται η αστυνομία, το λιμενικό, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας «Sar 312» και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα, η σορός βρέθηκε στην ακτογραμμή από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται η μεταφορά της σορού για ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

