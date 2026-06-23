Πτώση 13χρονης από όροφο κτιρίου στη Γαστούνη: Στο νοσοκομείο Πύργου με πολλαπλά τραύματα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στη Γαστούνη, όταν ένα κορίτσι περίπου 13 ετών έπεσε από όροφο κτιρίου στον δρόμο, στη συμβολή των οδών Γιαννακοπούλου και Ι. Λιάκου.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Το αισιόδοξο είναι πως η ανήλικη είχε τις αισθήσεις της και διατηρούσε επικοινωνία με το περιβάλλον.
Καθώς όμως έφερε τραυματισμούς, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της για ιατρική φροντίδα. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου υποβλήθηκε στις πρώτες εξετάσεις.
Γαστούνη: Η κατάσταση της 13χρονης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι, ενώ εξετάζεται και πιθανός τραυματισμός στο μηριαίο οστό. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ενθαρρυντική, καθώς δε φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου για περαιτέρω εξετάσεις και ολοκληρωμένη ιατρική αξιολόγηση.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις –χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα– κάνουν λόγο για πιθανό ατύχημα.
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