Πτώση 13χρονης στη Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα κατηγορείται νεαρός - Τι συνέβη στο ξενοδοχείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από της οποίες μια 13χρονη έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά κτηρίου στην περιοχή της Μοναστηρίου, ενώ σημειώνεται πως μεταφέρθηκε με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες των Αρχών εστιάζονται στο πως βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με ένα νεαρό αλλοδαπό. Πληροφορίες αναφέρουν πως, όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, τόσο εκείνη όσο κι ο νεαρός προσπάθησαν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας τον σωλήνα της υδρορροής.

Ο αλλοδαπός κατάφερε να απομακρυνθεί, ωστόσο η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος και υπέστη σοβάρα τραύματα. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος.

Τα στοιχεία του νεαρού αλλοδαπού φαίνεται πως είναι γνωστά στις Αρχές, ενώ εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερο άτομο ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.