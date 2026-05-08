Πυκνό μυστήριο με το πλωτό drone στη Λευκάδα: Λειτουργούσε όταν το βρήκαν - Έρευνα από στρατό και ΕΥΠ

Σοβαρή κρίνεται η υπόθεση του εντοπισμό του πλωτού drone στη Λευκάδα, με υπηρεσίες του στρατού και την ΕΥΠ να εξετάζει το περιστατικό.
Το drone επιφανείας, όπως είναι αλλιώς γνωστό, βρέθηκε μέσα σε σπηλιά του νησιού, από ψαράδες που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο.
Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως την ώρα που εντοπίστηκε δούλευε ακόμα η μηχανή του και ήταν σε πλήρη λειτουργία. Το έδεσαν στο σκάφος τους και το μετέφεραν μέχρι το λιμάνι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.
Το εν λόγω drone έχει προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και επικοινωνίας.
Από την επιτόπια έρευνα που έκαναν ειδικές μονάδες του στρατού διαπίστωσαν πως δεν υπάρχουν εκρηκτικά στο εσωτερικό του.
Για την υπόθεση ενημερώνεται και η ΕΥΠ και το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας.
Κυκλοφορεί μία θεωρία ότι το drone συμμετείχε σε κάποια άσκηση στη Μεσόγειο και ο χειριστής του έκανε λάθος υπολογισμούς και κατέληξε στην Ελλάδα. Ωστόσο, το βρέθηκε μέσα σε σπηλιά, κρίνεται ύποπτο.
Σημειώνεται πως την κορυφαία τεχνολογία για τα πλωτά drones τα διαθέτει η Ουκρανία.
