Πύλος: 25χρονος ξυλοκόπησε τον κουρέα και έσπασε το αυτοκίνητό του γιατί δεν τού άρεσε το κούρεμα

Κι όμως συνέβη και αυτό: Ένας 25χρονος στην Πύλο επιτέθηκε σε έναν 51χρονο κουρέα, γιατί... δεν τού άρεσε το κούρεμα.

Όπως αναφέρει το Mega, η επίθεση συνέβη επειδή ο δράστης δεν έμεινε ικανοποιημένος με το κούρεμα που του έκανε ο 51χρονος κουρέας. Αρχικά εξύβρισε τον κουρέα και έφυγε, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα οπλισμένος με ένα γκλοπ.

Ο δράστης χτυπούσε ανελέητα τον κουρέα για πάνω από 10 λεπτά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χρησιμοποιώντας το γκλοπ. Μετά την επίθεση, έσπασε και το αυτοκίνητο του κουρέα και στη συνέχεια έφυγε.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα από τους γείτονες και συνέλαβε τον 25χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο και τον οδήγησαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.