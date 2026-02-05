Πύργος: Απεγκλωβισμοί κατοίκων λόγω πλημμυρών - Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή

Η ισχυρή βροχόπτωση στον Πύργο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Η νεροποντή έκανε σπίτια να πλημμυρίσουν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προς απεγκλωβισμό των κατοίκων στην οδό Παπαγεωργίου και άντληση υδάτων.

Σύμφωνα με το ilialive η κυκλοφορία στην οδό Παπαγεωργίου έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: Η κακοκαιρία πάνω από την Αθήνα: Έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές

Κλειστά τα σχολεία στον Πύργο

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, με απόφαση του δημάρχου Πύργου Στάθη Καννή, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικώς με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στην διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».

Καταργούνται δρομολόγια τρένων

Από την πλευρά της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ, καταργούνται την Παρασκευή 6/2 τα δρομολόγια στις γραμμές Ολυμπία – Κατάκολο και Πύργος – Ολυμπία, τα οποία θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση.