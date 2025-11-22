Πύργος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για απόπειρα βιασμού 16χρονης

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία στον Πύργο. Σε βάρος τους σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού ανήλικης, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των δυο ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους πήγε σε σπίτι, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι.

Κατόπιν, ο 16χρονος την ακινητοποίησε, κρατώντας την με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η ανήλικη, σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς και από ιατροδικαστή, ενώ οι δύο ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.