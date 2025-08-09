Πύρινη κόλαση σε Κερατέα και Ηλεία – Απειλούνται οι οικισμοί Τριανταφυλλιά, Θυμάρι και Καταφύγι

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες θα συνεχίσουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική καταβάλλοντας τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Το πρόβλημα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά, ενώ πολλές εστίες αντιμετωπίζουν οι επίγειες δυνάμεις και σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχοντας ως τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν εντός πλινθόκτιστης κατασκευής, απανθρακωμένο, τον άνδρα, ηλικίας 76 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Στο σημείο επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό τους. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα θα συνδράμουν εκ νέου στο έργο της κατάσβεσης προσπαθώντας με ρίψεις νερού από αέρος να ανακόψουν και να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες 'Αμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε κατοίκους οικισμών της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς, λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έως και αργά το απόγευμα χθες, στην περιοχή έπνεαν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7-8 μποφόρ.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/ ΕΑΑ, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01:00/02:00) ωστόσο στη συνέχεια από το πρωί οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ

«Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Μέσα σε 4 περίπου ώρες ο καπνός έφτασε στα Αντικύθηρα

Όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το διάστημα στις δορυφορικές εικόνες της EUMETSAT που επεξεργάζεται το AtmoHub.

«Το πλούμιο του καπνού από την Κερατέα έφτασε στο Παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ του ΕΑΑ στα Αντικύθηρα σε 4 περίπου ώρες, διανύοντας απόσταση 240 χλμ. (με μέση ταχύτητα 60 χλμ/ώρα). Παρατηρούμε επίσης μεταφερόμενο καπνό στο Αιγαίο από πυρκαγιές στην Τουρκία που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα στην Αθήνα», σημειώνει το AtmoHub.

Ακραίος ο κίνδυνος φωτιάς σήμερα

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Ηλεία

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Ηλεία, όπου η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν την κατάσβεσή της.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες τις οποίες απείλησε, ωστόσο χάρις στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων οι ζημιές είναι περιορισμένες.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η φωτιά κινείται σε μεγάλο μέτωπο και η προσπάθεια που γίνεται είναι να περιοριστούν οι εστίες, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας, που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταστεί δυνατή η κατάσβεση της».