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Πυρκαγιές: Οι «πορτοκαλί» περιοχές υψηλού κινδύνου φωτιάς για αύριο

Αύριο, Τρίτη 13/07 εμφανίζεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με αρκετά σημεία της χώρας να χαρακτηρίζονται «πορτοκαλί» λόγω της επικινδυνότητας ανάφλεξης.

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Νέο καμπανάκι για φωτιές αύριο (14/07) καθώς υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται πως οι περιοχές που εμφανίζονται πορτοκαλί στον χάρτη είναι οι εξής:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των ανωτέρω περιοχών έχουν ενημερωθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βρίσκονται στις επάλξεις για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σύσταση προς τους πολίτες απεύθυνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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