Μενού

Πυρκαγιές: Ποιες περιοχές της Ελλάδας απειλούνται περισσότερο - Τι δείχνει ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου

Αυτές είναι οι περιοχές στη Ελλάδα που απειλούνται περισσότερο από φωτιές. Τι έδειξε ο Νέος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά στην Κρήτη
Κατάσβεση φωτιάς στην Κρήτη | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια η Ελλάδα αποκτά έναν νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, μια εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πυρκαγιές έχουν μετατραπεί σε απειλή πολύ μεγαλύτερης κλίμακας σε σχέση με το παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση έχει επιβαρύνει ακόμη και περιοχές που θεωρούνταν σχετικά ασφαλείς, καθώς οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι συχνότεροι καύσωνες και η αύξηση των ημερών υψηλού κινδύνου αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τα δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ