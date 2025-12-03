Πυρκαγιές: Ποιες περιοχές της Ελλάδας απειλούνται περισσότερο - Τι δείχνει ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου

Για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια η Ελλάδα αποκτά έναν νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, μια εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πυρκαγιές έχουν μετατραπεί σε απειλή πολύ μεγαλύτερης κλίμακας σε σχέση με το παρελθόν.
Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση έχει επιβαρύνει ακόμη και περιοχές που θεωρούνταν σχετικά ασφαλείς, καθώς οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι συχνότεροι καύσωνες και η αύξηση των ημερών υψηλού κινδύνου αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τα δεδομένα.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Bikergirl: Νεκρή σε τροχαίο η διάσημη influencer - Η «προφητική» ανάρτηση λίγες ώρες πριν
- Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο» - Ο λόγος που χώρισαν
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.