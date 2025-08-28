Πυροβολισμοί λόγω διαπληκτισμού στη Λήμνο: Έβγαλε καραμπίνα για να «λύσει» διαφωνία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε το βράδυ της Τρίτης (26/8) τον οικισμό Τσιμάνδρια της Λήμνου, όταν ένας 63χρονος άνδρας έβγαλε καραμπίνα έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μάλιστα μπροστά σε έκπληκτους θαμώνες καταστήματος, με τον 63χρονο να απειλεί με το όπλο έναν 35χρονο μέσα στην επιχείρηση, ενώ έφτασε να τραβήξει κα τη σκανδάλη.

Στην προσπάθεια του 35χρονου να τον αφοπλίσει, το όπλο εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα καρφώθηκε σε μεταλλική πόρτα έξω από το μαγαζί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Η τρύπα από τον πυροβολισμό στη Λήμνο | limnoslive.gr

Καραμπίνα για να λύσει διαφωνία

Φωτογραφίες αποτυπώνουν την τρύπα που άφησε η σφαίρα στο μέταλλο, στοιχείο που δείχνει την επικινδυνότητα της στιγμής και πόσο ριψοκίνδυνη ήταν η πράξη του 63χρονου.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο δράστης εξαφανίστηκε, με την Αστυνομία να ξεκινά ολονύχτια αναζήτηση στο χωριό και την ευρύτερη περιοχή.

Το πρωί της Τετάρτης 27/8, ο δράστης εμφανίστηκε μόνος του στο Νοσοκομείο Λήμνου. Εκεί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν αστυνομικοί , ενώ χθες στις 15:15 το μεσημέρι παραλήφθηκε και επισήμως από τις Αρχές.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κυνηγετικά όπλα και ένα φυσίγγιο, με το προανακριτικό έργο να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: limnoslive.gr