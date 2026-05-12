Πυροβολισμοί μεταξύ δύο οικογενειών στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον οικισμό Αγία Σοφία, στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, όταν λογομαχία μεταξύ δύο οικογενειών κατέληξε σε πυροβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα.

Από τα σκάγια τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν αρχικά από συγγενείς τους στο Κέντρο Υγείας Διαβατών. Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος, ένας 15χρονος, νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς έχει τραυματιστεί από σκάγια στον τράχηλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 17:30, όταν η ένταση μεταξύ μελών των δύο οικογενειών κλιμακώθηκε και ένας από τους εμπλεκόμενους άνοιξε πυρ.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και για τον εντοπισμό των υπευθύνων.