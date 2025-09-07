Πυροβολισμοί σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι «απήγαγαν» 20χρονο

Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα σε μπαρ, «έπεσαν» τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/9) στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από το μαγαζί και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, ενώ λίγο αργότερα οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο και τον επιβίβασαν σε ένα αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών ο νεαρός εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις αστυνομικές Αρχές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.