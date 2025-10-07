Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Μετά από καταδίωξη συνελήφθη ο 29χρονος - Εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου απολογείται για τις πράξεις του, οδηγήθηκε ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά, με την ΕΛΑΣ να διευκρινίζει πως συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Ζάκυνθο.

Η υπόθεση με τους πυροβολισμούς σε βάρος ενός 38χρονου στη Δροσιά εξιχνιάστηκε, με τις Αρχές να έχουν στα «χέρια» τους τον 29χρονο, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα.

Δροσιά: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 29χρονο

«Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου άνδρα, η οποία σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Δροσιάς.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 30-9-2025, ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε 3 φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4-10-2025 στο νησί της Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».