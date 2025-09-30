Μία νέα διάσταση στους πυροβολισμούς, που «έπεσαν» σήμερα το πρωί (30/9) στη Δροσιά με θύμα έναν 38χρονο άνδρα, έρχεται να δώσει το Action24, αντιστρέφοντας τον δράστη με το θύμα.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο νυν φέρεται να πυροβόλησε τον πρώην στη Δροσιά, στα Βόρεια Προάστια, κι όχι το αντίστροφο, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
Συγκεκριμένα, ο 38χρονος που πυροβολήθηκε, φέρεται να ήταν δεσμευμένος με τη γυναίκα με την οποία τώρα διατηρεί τώρα δεσμό ο φερόμενος ως δράστης, και να έχουν σφοδρή δικαστική αντιπαράθεση.
Δροσιά: Του είχαν στήσει καρτέρι
Διακομίστηκε σήμερα (30/09) σε νοσοκομείο 38χρονος άνδρας με τραύματα από πυροβόλο όπλο στην περιοχή της Δροσιάς.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στις 06:30. Ο δράστης φέρεται να κρυβόταν σε θάμνο και πυροβόλησε τρεις φορές τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και στο πόδι.
Η ζωή του τραυματία δεν κινδυνεύει. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωσε «κάψιμο» στα σημεία των τραυμάτων
- Το μήνυμα της Κοβέσι, η έμμεση επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και η επιστροφή του Κυριαζίδη
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Μπισμπίκης: «1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα», λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.