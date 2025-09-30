Μία νέα διάσταση στους πυροβολισμούς, που «έπεσαν» σήμερα το πρωί (30/9) στη Δροσιά με θύμα έναν 38χρονο άνδρα, έρχεται να δώσει το Action24, αντιστρέφοντας τον δράστη με το θύμα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο νυν φέρεται να πυροβόλησε τον πρώην στη Δροσιά, στα Βόρεια Προάστια, κι όχι το αντίστροφο, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος που πυροβολήθηκε, φέρεται να ήταν δεσμευμένος με τη γυναίκα με την οποία τώρα διατηρεί τώρα δεσμό ο φερόμενος ως δράστης, και να έχουν σφοδρή δικαστική αντιπαράθεση.

Δροσιά: Του είχαν στήσει καρτέρι

Διακομίστηκε σήμερα (30/09) σε νοσοκομείο 38χρονος άνδρας με τραύματα από πυροβόλο όπλο στην περιοχή της Δροσιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στις 06:30. Ο δράστης φέρεται να κρυβόταν σε θάμνο και πυροβόλησε τρεις φορές τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και στο πόδι.

Η ζωή του τραυματία δεν κινδυνεύει. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωσε «κάψιμο» στα σημεία των τραυμάτων